شبوة.. دخول 10 ميجاوات إلى محطة توليد الطاقة بمدينة عتق

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة شبوة، تشغيل وحدة التوليد الجديدة بقوة عشرة ميجاوات ودخولها الخدمة بالمحطة المركزية لتوليد الطاقة في مدينة عتق.

وأشاد محافظ شبوة محمد بن عديو، بجهود وكفاءة قيادة كهرباء شبوة وطاقمها الفني والهندسي والإداري في إنجاز مشروع تركيب وحدة توليد الكهرباء الجديدة، رغم المشكلات والصعوبات التي واجهتهم، منوهاً بأهمية تشغيل المحطة واستمرار تقديم خدمة التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك.

من جانبه ثمن مدير عام كهرباء شبوة عوض الأحمدي، مساندة قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ممثلة بالمحافظ محمد بن عديو، لقيادة كهرباء شبوة، انطلاقاً من حرصه على تذليل كافة المعوقات وتجاوز الصعوبات لضمان توفير خدمة الكهرباء.