شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات زوج إحدى الروسيات المصابات بقصف التحالف في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أوسان بلعيد زوج إحدى الروسيات المصابات في قصف صاروخي بوسط صنعاء، تفاصيل قصف التحالف الذي أدى إلى إصابة 25 جريحا وامرأتين روسيتين اليوم الخميس.

وقال بلعيد ، أن زوجته شوك النعيمي البالغة من العمر 33عاما، وشقيقتها أكسانا النعيمي البالغة 20عاما، وهما من أم روسية وأب يمني أصيبا بجروح إثر سقوط العقار بعد قصفه بصاروخ .

وتابع أن زوجته أجريت لها عملية بعد تمزق عضلة الساق، كما أصيبت بقطع في صدرها، فيما أخرج الأطفال من تحت الأنقاض دون إصابات، بعد سقوط أجزاء من ثلاثة عقارات إثر سقوط الصاروخ، وأنهم ناشدوا السفارة الروسية ضرورة التدخل نظرا لانتهاء الجوازات وفرض الحصار عليهم.