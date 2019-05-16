شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الرئاسة يطالب التحالف العربي وقف غاراته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب المسؤول السابق في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي والمقرب من جماعة الإخوان التحالف العربي الى وقف غاراته. وقال الرحبي على صفحته بتويتر :" اذا كان لم يعد لدى التحالف العربي سوى المدنيين لقصفهم فليتوقف قصف الطيران وليتم دعم الجيش الوطني". Advertisements واضاف بقوله: لان التحالف جاء لحماية الشعب اليمني من مليشيات الحوثي وليس لقتلهم واستهدافهم. الجدير بالذكر ان جماعة الإصلاح والتي تقترب من سياسة الحوثيين رويدا رويدا بدأت بشن حملات اعلامية ضد التحالف العربي, ومن داخل الرياض, خدمتا لقطر وتركيا المعاديتا للتحالف.

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