شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المنزل الذي تعرض للقصف بغارة جوية للتحالف في شارع الرابط بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر طبية محلية وشهود عيان، مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في غارة للتحالف العربي على منزل بصنعاء.

ووقعت صباح الخميس غارات جوية على عدة مناطق في العاصمة صنعاء، بحسب ما أورد شهود عيان .