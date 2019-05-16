شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المنزل الذي تعرض للقصف بغارة جوية للتحالف في شارع الرابط بصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر طبية محلية وشهود عيان، مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في غارة للتحالف العربي على منزل بصنعاء.
ووقعت صباح الخميس غارات جوية على عدة مناطق في العاصمة صنعاء، بحسب ما أورد شهود عيان .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المنزل الذي تعرض للقصف بغارة جوية للتحالف في شارع الرابط بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.