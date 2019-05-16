شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة تعز عون يدشن مشروع السلل الغذائية ل 200 اسره في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز/ وفاء المطري

دشن وكيل محافظة تعز عبد الحكيم عون ظهر اليوم مشروع السلة الغذائية ل 200 اسر من النازحين والايتام بالمحافظة بدعم من منظمة CRESCENT OF HOPE SOUTH AFRICA ، وتحوى السلة الغذائية على مواد استهلاكيه وغذائية وبقوليات .

واكد وكيل المحافظة عون ان تدشين مشروع السلل الغذائية جاء لتلبية حاجة الفئات المستهدفة من النازحين وشريحة الايتام ولتخفيف من معاناتهم في ظل الحرب والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها .

وثمن عون دور منظمة CRESCENT OF HOPE لتوزيعها السلل الغذائية وتقديم المساعدة لا بناء محافظة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي ، وبالأخص مع استمرار وتفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة التي تعيشها المحافظة منذ اربع سنوات .

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من جانبه اشاد عبده علي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بدور المنظمات الاغاثية ومنها منظمة CRESCENT OF HOPE لدورهم الرائد في التخفيف من معاناة ابناء المدينة واستهداف النازحين والمتضررين جراء الحرب .

وقال حسن طاهر منسق العمل الاغاثي في مؤسسة بصمات ومنظمة CRESCENT OF HOPE SOUTH AFRICA ان المنظمة استهدفت 200 اسره من نازحي الحديدة و خدير و المناطق المتاخمة لا طراف المدينة وعدد من شريحة الايتام بالتنسيق والتعاون مع المعنيين بالمناطق المستهدفة ، مطالباً طاهر بتقديم المزيد من المعونات والمواد الاغاثية لمحافظة تعز بهدف سد حاجة المواطنين المتزايدة وبالأخص في مرحلة الحرب والحصار الذي تعيشه المحافظة .