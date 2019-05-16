مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الميليشيا في حجة ومصرع 7 عناصر حوثية

جددت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، غاراتها على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وتركزت الغارات الجوية، وفقا لموقع "سبتمبر نت" الإخباري اليمني، على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مزارع الجر شمالي غرب المحافظة، وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير منصة صواريخ وعربة مضادة للدروع.

تأتي هذه الغارات بعد ساعات من استهداف مقاتلات التحالف بغارات مماثلة تجمعات لعناصر الميليشيا وتدمير آليات عسكرية بينها 6 دبابات في المنطقة ذاتها.