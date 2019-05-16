جمعيات خيرية تواصل مشاريع افطار الصائم في الجوف

تواصل جمعية السلام والتنمية تنفيذ مشروعها الرمضاني (لإفطارات وتقديم المساعدات النقدية للأسر المتضررة وتستهدف أكثر من 1756فرد بتمويل من مؤسسة صلة.

تواصل جمعية السلام والتنمية بمحافظة الجوف وبتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية تقديم مشروعها الرمضاني الخيري والذي يتمثل في إقامة الإفطارات للصائمين في عدد من الجوامع وتستهدف المسافرين والفقراء ورواد المساجد من خلال إعداد وجبات جاهزة.

ومن جانب آخر تقوم الجمعية بالنزول الميداني للعديد من الأسر الفقيرة والمتضررة والحالات المرضية المعدمة وتقدم لهم مساعدات نقدية إسهاماً في تخفيف معاناتهم ومساعدتهم في تلبية الحد الأدني من متطلبات حياتهم اليومية وتستهدف المساعدات أكثر من (70) أسرة تمر بظروف خاصة كالفقر والمرض وليس لهم مصادر دخل ثابتة.

وقد عبر المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم الكبير للعطاء المبارك الذي تقدمه مؤسسة صلة لهم وتلمسها معاناتهم في ظل الأوضاع الحالية سائلين الله أن يكتب أجر الداعمين والمنفذين وأن يبارك لهم في جهودهم ويوفقهم فى أعمالهم ..مؤكدين أن لهذه الجهود أثر كبير في نفوسهم ويشعرون بالرضا والامتنان.

الجدير بالذكر أن مؤسسة صلة تقدم جهود طيبة وأعمال خيرية ساهمت من خلالها في تخفيف معاناة الناس وكانت لهم دائما نعم المعطي والمعين.