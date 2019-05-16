مركز الملك سلمان يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في عدة محافظات

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية. ووزع المركز في محافظة المهرة 1.224 وجبة إفطار في مديريتي الغيضة وشحن وتم استهداف المرضى في المستشفيات وعابري السبيل. كما وزع المركز بمحافظة حضرموت وتحديداً مديريات الوادي وسيئون وتريم والمكلا والعبر لـ 1.836 وجبة جاهزة، شملت المراكز الصحية وعابري السبيل والنازحين والفقراء. فيما جرى توزيع 1.224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات في مديريات زنجبار وخنفر وجعار بمحافظة أبين. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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