المتحدث بإسم العمالقة: المليشيا تهاجم حيش وتراجعت بعد سحب 17 جثة

قال الناطق الرسمي بإسم قوات ألوية العمالقة مأمون المهجمي أن ميلشيات الحوثي قامت بشن هجمات عدة على محاور مختلفة جنوب شرق الحديدة خلال الـ72 ساعة الماضية .

وذكر المهجمي أن المليشيات استغلت ليالي ونهار رمضان لشن هجماتها ولنقل أسلحتها وتعزيز قواتها في مختلف محاور محافظة الحديدة ، ففي محور الجبلية حاولت الميلشيا الدفع بقواتها نحو المنطقة وبكل ما أُوتيت من قوة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وقصفت بالدبابات وبمدفعية الهاون والهاوزر وبالأسلحة الرشاشة من عيار 12.7 وبسلاح البيكا وأدت إلى سقوط جرحى من جنود قوات العمالقة وكذلك من المدنيين .

وأوضح أن المليشيات الحوثية حاولت خلال الـ 72 ساعة الماضية الهجوم على مدينة حيس من الجهة الشمالية للمدينة والشمالية الشرقية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحاولت التقدم نحو المدينة بإستماتة وقابلها تصدٍ أسطوري من قبل قوات العمالقة ، وبعد ساعات أُجبرت المليشيات على التراجع تجر معها 17 جثة من عناصرها بينما جرح جنديين من قوات العمالقة وتم نقلهما إلى المستشفى الميداني .

وتطرق ناطق العمالقة إلى آخر المستجدات في مديرية التحيتا وقال في الـ 24 ساعة الماضية قصفت الميلشيا بمدفعية الهاون على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وعلى مواقع قواتنا في أوقات متفرقة أدى إلى تضرر بعض المساكن ، وهناك خروقات أخرى متفرقة ومتتالية حيث تركزت الخروقات والهجمات على المحاور الواقعة جنوب شرق الحديدة .

مختتما حديثه تصريحة بالقول : أن كل هذا التصعيد الحوثي كان في ظل توقيت الإنسحاب من الموانى والتي ينتظر أبناء الحديدة من الأمم المتحدة إلزام المليشيا بتنفيذ بنود إتفاقية السويد التي تجاوزت الخمسة أشهر .