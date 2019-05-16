بن عزيز: غريفيث يسعى إلى إنقاذ الحوثيين وشرعنة وجودهم

انتقد فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار الأممية بمحافظة الحديدة، الخميس، إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، واعتبرها محاولة "لشرعنة وجود ميليشيات خارج القانون".

وأكد رئيس الفريق الحكومي في اللجنة، اللواء صغير بن عزيز، الخميس، ‏أن غريفيث لم يراعِ القرارات الدولية عند امتنانه للميليشيات الحوثية التي تقتل الشعب اليمني، وقال إن المبعوث الأممي يرى "الحفاظ على موقعه أهم من الحفاظ على حياة ملايين اليمنيين الذين تشير إليهم تقاريره في كل إحاطة".

وأشار المسؤول الحكومي في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المبعوث الأممي يدعم وجود ميليشيات خارج القانون ويحاول منحها غطاء دولياً، كما سعى لإنقاذها وفرضها على الشعب اليمني وشرعنة وجودها بكل وسيلة.

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وأكد اللواء بن عزيز، أن الحوثيين لم ينسحبوا من موانئ الحديدة، وأن ما حصل هو سماح مشروط لوصول الأمم المتحدة إلى الموانئ الثلاثة.

وقال إن ذلك حدث أمام ضغط المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، وشعور المبعوث الأممي بالفشل التام قبل أن يمنحه الانقلابيون فرصة عبور بإعادة الانتشار الوهمية أحادية الجانب.

وأضاف "الحوثيون رفضوا كل الخيارات السلمية لإعادة الانتشار في الحديدة، وأفشلوا كافة جوانب اتفاق ستوكهولم، بما فيه إغلاق موضوع الأسرى وإفشال تفاهمات تعز".