شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور حصرية لضحايا قصف التحالف لصنعاء صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن مدنيين استشهدوا جراء غارة جوية شنها التحالف على صنعاء. وأوضحت المصادر أن ستة مدنيين استشهدوا بينهم أربعة أطفال وأصيب آخرون إثر غارة استهدفت منزلا جوار مدرسة معاذ بن جبل في حي الرقاص السكني وسط صنعاء. واضافت المصادر ان التحالف شن غارات على جبلي عطان ونقم شرقاً، ودار الرئاسة جنوباً، وغارات أخرى على معسكر الصمع بمديرية أرحب شمال صنعاء. Advertisements

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