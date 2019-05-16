لوليسغارد: الهدف في الحديدة أن يكون الميناء خالياً من مظاهر عسكرية

قال رئیس لجنة إعادة الانتشار في مدینة الحدیدة مایكل لولیسغارد، أمس الأربعاء، أن العمل یجري حالیاً لوضع آلیة معینة لتحدید مع من سیعمل في خفر السواحل لحمایة الموانئ.

وذكر لولیسغارد، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، إلى أن الھدف الأساسي للجنة یتمثل في جعل میناء الحدیدة خالیاً من أي مظاھر عسكریة وأن یكون مناسباً للملاحة ویخضع لإشراف خفر السواحل الذین سیتم تعیینھم لاحقا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد أوضح لوليسغارد أنه بموجب الاتفاق ھناك عملیة انسحاب على مرحلتین: الأولى انسحاب من عدة كیلومترات من قبل الحوثیین وقوات التحالف، والثانیة انسحاب من 18 إلى 30 كیلومترا تتم بالنظر إلى الموقع والمقاتلین.

وذكر أن الحوثیین یصرون على عدم وجود فجوة بین المرحلتین الأولى والثانیة بمجرد الانتھاء من المرحلة الثانیة مؤكداً أنه ستكون ھناك عملیة تحقق كاملة من قبل الحكومة الیمنیة والحوثیین والأمم المتحدة.

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وأشار لولیسغارد إلى اتفاق الجانبین على الخطة التشغیلیة للمرحلة الأولى لافتا الى أن القضایا المعلقة الرئیسیة للمرحلة الثانیة ھي تحدید مدى انسحاب القوات من وسط مدینة الحدیدة والجانب الذي یتحرك أولا والتوصل إلى اتفاق بشأن قوات الأمن المحلیة التي ستتولى الأمن.

وبین أن لدى الأمم المتحدة الآن 15 مراقباً فقط داعیاً الحوثیین إلى الإسراع في إصدار تأشیرات الدخول ل30 شخصا آخرین.

وشدد على ضرورة أن تكون ھناك ترتیبات أمنیة لحمایة الموانئ الواقعة على الساحل الغربي للیمن مشیراً إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحدیدة.

وتابع قائلاً “نسعى الآن لتأمین مسار مرور المساعدات الإنسانیة في الحدیدة ونقوم بفحص میناء الحدیدة للتأكد من قدرته على استقبال السفن” مشدداً على الإلتزام بتنفیذ اتفاق الحدیدة بشكل كامل.