طيران التحالف يدك مواقع عسكرية حوثية في صنعاء ويدمر منصات صواريخ

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، غارات على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية "حرف سفيان" التابعة لمحافظة عمران.

كما قصفت طائرات التحالف العربي معسكر ألوية الصواريخ التابع لمليشيا الحوثي في عطان بصنعاء.

كان التحالف أعلن، في بيان لقيادة القوات المشتركة، أنه لن يتهاون في متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وسيصل إلى جميع المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية.

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وأعلنت قيادة القوات المشتركة أنها نفذت، الخميس، عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت أن هذه الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به المليشيا الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي ترقى إلى جرائم حرب.

وأشار البيان إلى أن عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانونين الدولي والإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة، ولكي لا تتمكن المليشيا الحوثية من استخدامها.