قوات الجيش تستعيد عدة مواقع في قعطبة بمحافظة الضالع

تتواصل المعارك بين قوات الجيش من جهة والمليشيا من جهة أخرى في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع. وتمكنت قوات الجيش من استعادة مواقع جديدة في المدينة بعد معارك عنيفة. وأكدت مصادر میدانیة، إن معارك ضاریة تخوضھا القوات المشتركة مصحوبة بالمقاومة ضد الملیشیات الانقلابیة في جبھة حجر غرب قعطبة، جرى خلالھا استعادة مواقع جدیدة أبرزھا التبة السوداء بالعبارى. وقصفت مدفعیة اللواء 33 مدرع مواقع الحوثیین في حمر، وسط تراجع مستمر للملیشیات الحوثیة.

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