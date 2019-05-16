شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة على صنعاء .. تعرف على سبب الاهتزاز العنيف الذي احدثته الانفجارات .. ونوعية الصواريخ التي استخدمها الطيران ..(اسماء المواقع المستهدفة+صورة مباشرة الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء. Advertisements وقال شهود عيان لموقع الميناء نيوز ان طيران التحالف حلق في علو مرتفع جدا واستهدف مواقع تخزين اسلحة المليشيا في جبل عطان بصواريخ اختراقية احدثت هزات عنيفة في الاحياء القريبة من الموقع المستهدف. كما استهدف الغارات مواقع المليشيا في دار الرئاسة وجبل النهدين ، ولا زال التحليق مستمر حتى الان

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