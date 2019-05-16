شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حالات مهاويس النبوة.. القبض على ضابط استخبارات حوثي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بين فترة وأخرى يخرج علينا أحد مدعى النبوة ليعلن عن هوسه أمام العالم وادعائه أنه نبى وفى بعض الحالات أنه ابن الرسول، وأحيانا أخرى أنه يكلم الله أو أنه المهدى المنتظر وغيرها من الروايات التى ينسجها أصحابها بخيوط من خيالاتهم، والتى يدعمها بعض المهوسين باتباعهم والتصديق عليهم.

آخر هذه الروايات التى لا تتعلق بأى نوع من العقل جاء على يد أحد الشباب يدعى"وليد الخيل" الذى انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ادعى خلاله بأنه "المهدي المنتظر"، وأنه سوف يظهر من مكة المكرمة، الذى تم القبض عليه في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

Advertisements

وضبط أفراد من أمن عدن "مدعي النبوة" والذي كان مندس في صفوف إعلاميي الحكومة اليمنية الذين غادروا صنعاء بعد أحداث 2 ديسمبر 2017، وبحوزته وثائق خطيرة.

وذكرت مصادر إعلامية أن العنصر الحوثي المندس ضابط ويدعى وليد الخيل وسبق وأن تم إحتجازه في قسم التواهي قبل نحو أربعة أشهر بتهمة التواصل مع مليشيا الحوثي الإنقلابية واعطائها معلومات عن السياسيين والإعلاميين المؤتمريين في عدن.

وقالت المصادر إن المدعو وليد الخيل ضبط في مديرية المنصورة وفي حوزته ملفات تحتوي على أسماء سياسيين وإعلاميين وضباط ومعلومات دقيقة عنهم وعن أفراد أسرهم وأماكن تواجدهم، بالإضافة إلى أرقام تلفونات قيادات حوثية بينهم حسن شرف الدين وحمود عباد، ورسائل خطيرة موجهة إلى تلك القيادات.