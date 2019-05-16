شاهد اكثر الصور النادرة لعقد قران أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي .. اسماء زوجاتهم (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - عُقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات. عرض الصورة على تويتر



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