شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يزداد سعر صرف الدولار في اليمن خلال ثواني (بشكل جنوني) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.