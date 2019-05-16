فلكي يمني شهير يكشف تنبؤات دقيقة وخطيرة ستحدث في اليمن الأسبوع القـادم"تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيس بوك عن حالة ماطرة ستحدث في اليمن خلال أيام. وقال الشوافي: بعد ما شهدته اليمن منذ اكثر من اسبوعين من جفاف و قلة هطول الأمطار على معظم المناطق في الجمهورية باستثناء مناطق محدودة، وبحسب نماذج الطقس و بيانات الأقمار الصناعية فان المعطيات تشير الى توقع حالة من اضطراب الطقس تكون ماطرة و الهطول على نطاق واسع على معظم مناطق الجمهورية تبدا من يوم الجمعة 17 مايو و تستمر لإسبوع قادم.

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