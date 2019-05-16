شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية تضرب رجلا بحذائها في احد الباصات المزدحمة لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمتابعة الحلقة كامله اضغط (هنا)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.