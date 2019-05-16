قال وفد الحكومة اليمنية في اجتماعات عمان، إن مليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة أفشلت المحاثات التي كانت من الممكن أن تبصر النور وتنهي الصراع في بلادنا.
وأضاف الوفد، أن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفث، يبحث عن طرق لإرضاء الميليشيات الحوثية وإن كانت على حساب الوضع المتأزم في بلادنا.
وكان قد وصل منتصف الشهر الجاري الـ8 من ابريل، المبعوث الأممي الى العاصمة صنعاء في محاولةٍ لدرئ الفشل الذريع، الذي أصبح حديث الشارع اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد بلادنا في عمان: الحوثي أفشل المحادثات وغريفث يحاول ارضاءه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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