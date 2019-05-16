وفد بلادنا في عمان: الحوثي أفشل المحادثات وغريفث يحاول ارضاءه

قال وفد الحكومة اليمنية في اجتماعات عمان، إن مليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة أفشلت المحاثات التي كانت من الممكن أن تبصر النور وتنهي الصراع في بلادنا.

وأضاف الوفد، أن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفث، يبحث عن طرق لإرضاء الميليشيات الحوثية وإن كانت على حساب الوضع المتأزم في بلادنا.

وكان قد وصل منتصف الشهر الجاري الـ8 من ابريل، المبعوث الأممي الى العاصمة صنعاء في محاولةٍ لدرئ الفشل الذريع، الذي أصبح حديث الشارع اليمني.