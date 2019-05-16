التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم بمكتبه بالمكلا ، فريق خبراء شركة وارتسلا الفنلندية الخاصة بصناعة المولدات الكهربائية الذين وصلوا الى حضرموت لتنفيذ مشروع محطة الشحر الكهربائية البالغة قدرتها 40 ميجاواط ، برئاسة السيد ريتراج بهتناقر المدير العام للشركة بالشرق الأوسط وبحضور ارشاد عالم المدير التجاري للشركة وجندرا كانت كبير المهندسين .
وجرى في اللقاء مناقشة الترتيبات للبدء المزمّن للمشروع وآلية العمل فيه والمضي لتنفيذه .
وشدّد المحافظ على ضرورة التنفيذ وفق الاتفاقية واستقدام أفضل المولدات وانشاء محطة ذات جدوى مستدامة ، مؤكداً أن مشروع محطة الشحر سيسهم عند انجازه في إحداث حل للعجز في الطاقة بمديرية الشحر وسيخفّف الأحمال عن محطة الريان .
كما جرى في اللقاء بحث امكانية قيام شركة وارتسلا بإنجاز إعادة تأهيل مولدات محطة الريّان لتوليد الكهرباء .
يذكر أن محطة الشحر الكهربائية الجاري العمل فيها من قبل الشركة المصنّعة وارتسلا ، والجهة المنفذة للمشروع شركة السد العالي ، ذو قدرة انتاجية تبلغ 40 ميقا واط قابلة للزيادة وتعمل على الوقود الخفيف الديزل وتعمل أيضاً على الغاز ، وتبلغ قدرة المولد الواحد 10,6 ميقاواط .
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام مسعود حسن جيّد ، ومدير عام شركة الأهرام بحضرموت هاشم بن طالب .
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يبحث مع وفد فنلندي إمكانية تفعيل مشاريع ضخمة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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