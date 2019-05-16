البحسني يبحث مع وفد فنلندي إمكانية تفعيل مشاريع ضخمة بحضرموت

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم بمكتبه بالمكلا ، فريق خبراء شركة وارتسلا الفنلندية الخاصة بصناعة المولدات الكهربائية الذين وصلوا الى حضرموت لتنفيذ مشروع محطة الشحر الكهربائية البالغة قدرتها 40 ميجاواط ، برئاسة السيد ريتراج بهتناقر المدير العام للشركة بالشرق الأوسط وبحضور ارشاد عالم المدير التجاري للشركة وجندرا كانت كبير المهندسين .

وجرى في اللقاء مناقشة الترتيبات للبدء المزمّن للمشروع وآلية العمل فيه والمضي لتنفيذه .

وشدّد المحافظ على ضرورة التنفيذ وفق الاتفاقية واستقدام أفضل المولدات وانشاء محطة ذات جدوى مستدامة ، مؤكداً أن مشروع محطة الشحر سيسهم عند انجازه في إحداث حل للعجز في الطاقة بمديرية الشحر وسيخفّف الأحمال عن محطة الريان .

Advertisements

كما جرى في اللقاء بحث امكانية قيام شركة وارتسلا بإنجاز إعادة تأهيل مولدات محطة الريّان لتوليد الكهرباء .

يذكر أن محطة الشحر الكهربائية الجاري العمل فيها من قبل الشركة المصنّعة وارتسلا ، والجهة المنفذة للمشروع شركة السد العالي ، ذو قدرة انتاجية تبلغ 40 ميقا واط قابلة للزيادة وتعمل على الوقود الخفيف الديزل وتعمل أيضاً على الغاز ، وتبلغ قدرة المولد الواحد 10,6 ميقاواط .

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام مسعود حسن جيّد ، ومدير عام شركة الأهرام بحضرموت هاشم بن طالب .