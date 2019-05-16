رئيس تحرير اليمن العربي يُجيب.. كيف واجه سُكان الضالع هجمات مليشيا الحوثي ؟

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار، إن محافظة الضالع من أهم محافظات اليمن، لافتاً إلى وجود محاولات من قبل مليشيا الحوثى؛ لاحتلالها، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بعد تصدى أبناء المحافظة لعناصر المليشيا.

وأشار رئيس تحرير الخليج 365، إلى أن قيادات المليشيا لم تتوقع حجم مواجهة أبناء محافظة الضالع لهم، مُضيفاً أن سُكان الضالع تصدوا لمحاولات المليشيا، ما يُعد انتصار كبير لأبناء المحافظة.

ولفت مُحسن، خلال حديثه، إلى أهمية محافظة الضالع جغرافياً ومعنوياً، كونها المدينة الأولى المُحررة، وهى المدخل لمحافظة عدن.

واستكمل مُحسن، أن المعارك لازالت مُستمرة داخل محافظة حجة والجوف، لكن ليست بالوتيرة التى يتمناها الشعب اليمني، لافتاً إلى أنه يُريد الوصول إلى صوت العدل والمنطق وإحلال السلام الدائم.

