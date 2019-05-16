شكرا لقرائتكم خبر عن هام وخطير...ارقام ومعلومات صادمة وردت من الضالع ...الحكومة الشرعية تكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، المؤتمر الصحفي الحقوقي والإنساني حول جرائم انتهاكات مليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة الضالع.

وأشار وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد محسن عسكر إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، نوه إلى ما يحدث في الضالع من جرائم، بفضل تحركات الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان عبر القنوات الدبلوماسية؛ لفضح انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي في الضالع.

وأكد عسكر أن ما يمارسه الحوثيون هو عبارة عن جرائم حرب وجرائم جسيمة ضد المدنيين، فقد تسببوا بسقوط 27 شهيداً وإصابة 73، بالإضافة إلى نزوح 9361 أسرة، وهدم 541 منزلاً بشكل كلي وجزئي، وكذا تدمير 5 منشآت صحية، و9 مدارس، و145 مزرعة، كما سيطرت المليشيات على 16 مؤسسة حكومية و34 منزلاً.

وجددت وزارة حقوق الإنسان مناشدتها الهيئات والمؤسسات والدول المعنية بالأمن والسلم الدوليين بإلزام الحوثيين إيقاف الهجمات والجرائم بحق أبناء وأهالي الضالع، ومنعهم من ارتكاب المزيد من المجازر، والسماح للهلال الأحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الجثث والجرحى، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

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