شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة" الطفلة الوحيدة التي نجت من قصف طيران التحالف لمنزلهم قبل قليل في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هرعت سيارات الاسعاف قبل قليل الى شارع الرباط بالعاصمة صنعاء بعد قصف عنيف استهدف احد منازل المواطنين . وقال ناشطون ان قصفا يرجح انه من طيران التحالف استهدف منزل احد المواطنين بجوار مدرسة معاذ في شارع الرباط ودمره بالكامل ، فيما تضررت عشرات المنازل المجاورة . ولا تزال عملية الانقاذ وانتشال الجثث حتى اللحظة Advertisements وكان التحالف العربي قد اعلن قبل قليل عن تنفيذة عملية عسكرية نوعية تستهدف مخازن الاسلحة التابعة للمليشيات في العاصمة صنعاء

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