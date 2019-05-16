شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق من السفير السعودي لدى اليمن على قصف الحوثيين لمقر شركة ارامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية رهنت نفسها لإيران. حيث أشار عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن مليشيا الحوثي جعلت اليمن منطلقاً للإرهاب الإيراني ضد الشعب اليمني ومصالحه، وأداة للاعتداء على المملكة. وعن هجوم محطتي الضخ التابعين لـ ” أرامكو ” ، أوضح ” آل جابر ” أن هذا الهجوم قامت به مليشيا الحوثي بأوامر من النظام الإيراني، دون أي اعتبار لليمن والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي

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