أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 16 مايو 2019م، وهي كالتالي: عاجل.. التحالف يُعلن عن عملية نوعية ويستهدف مخازن أسلحة في صنعاء "صور"

https://www.alyamanalaraby. com/388387 قرب الانتهاء من تدشين محطة الشحر الكهربائية بطاقة إنتاجية 40 ميجا وات

https://www.alyamanalaraby. com/388391 حادث مروري مروع يودي بحياة 3 مواطنين في وادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/388398 الحوثيون يُجددون تعذيب 10 صحفيين مختطفين بصنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/388400 تفاعل كبير مع هاشتاج حول عمليات التحالف الأخيرة في صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/388413 تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/388417 مقتل 97 حوثيا خلال مواجهات مع القوات المشتركة شمال الضالع

https://www.alyamanalaraby. com/388418 قائد قوات التحالف يزور جرحى الضالع والساحل الغربي في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/388421 القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيا جنوب مدينة الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/388422 اللواء صغير يعتبر إحاطة "غريفيث" محاولة لشرعنة المليشيا

https://www.alyamanalaraby. com/388426 Advertisements أكاديمي مصري يؤكد تورط قطر مع الحوثيين وضرورة قمع أيادي إيران

https://www.alyamanalaraby. com/388432 عاجل.. مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/388437 العساف: أصبح التنسیق القطري مع إیران وأذرعھا "الحوثيين" واضحاً

https://www.alyamanalaraby. com/388438 التحالف يؤكد نجاح العملية الجوية ضد مواقع الميليشيات الحوثية

https://www.alyamanalaraby. com/388440 بيان لقيادة التحالف حول العمليات الجوية في صنعاء اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/388441 عاجل.. التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا داخل صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/388443 تحالف دعم الشرعية: الاعتداء الحوثي على "أرامكو" جريمة حرب

https://www.alyamanalaraby. com/388447 خالد بن سلمان: هجوم الحوثي على محطتي "أرامكو" يؤكد تبعية المليشيا لإيران

https://www.alyamanalaraby. com/388451 الجُبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني

https://www.alyamanalaraby. com/388456 مدير مكتب الصحة بسيحوت يلتقي خريجات كلية الطب بالمهرة

https://www.alyamanalaraby. com/388459

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