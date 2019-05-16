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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 16 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

عاجل.. التحالف يُعلن عن عملية نوعية ويستهدف مخازن أسلحة في صنعاء "صور"
https://www.alyamanalaraby.com/388387

قرب الانتهاء من تدشين محطة الشحر الكهربائية بطاقة إنتاجية 40 ميجا وات
https://www.alyamanalaraby.com/388391

حادث مروري مروع يودي بحياة 3 مواطنين في وادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388398

الحوثيون يُجددون تعذيب 10 صحفيين مختطفين بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/388400

تفاعل كبير مع هاشتاج حول عمليات التحالف الأخيرة في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/388413

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/388417

مقتل 97 حوثيا خلال مواجهات مع القوات المشتركة شمال الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/388418

قائد قوات التحالف يزور جرحى الضالع والساحل الغربي في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/388421

القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيا جنوب مدينة الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/388422

اللواء صغير يعتبر إحاطة "غريفيث" محاولة لشرعنة المليشيا
https://www.alyamanalaraby.com/388426

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أكاديمي مصري يؤكد تورط قطر مع الحوثيين وضرورة قمع أيادي إيران
https://www.alyamanalaraby.com/388432

عاجل.. مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/388437

العساف: أصبح التنسیق القطري مع إیران وأذرعھا "الحوثيين" واضحاً
https://www.alyamanalaraby.com/388438

التحالف يؤكد نجاح العملية الجوية ضد مواقع الميليشيات الحوثية
https://www.alyamanalaraby.com/388440

بيان لقيادة التحالف حول العمليات الجوية في صنعاء اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/388441

عاجل.. التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا داخل صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/388443

تحالف دعم الشرعية: الاعتداء الحوثي على "أرامكو" جريمة حرب
https://www.alyamanalaraby.com/388447

خالد بن سلمان: هجوم الحوثي على محطتي "أرامكو" يؤكد تبعية المليشيا لإيران
https://www.alyamanalaraby.com/388451

الجُبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني
https://www.alyamanalaraby.com/388456

مدير مكتب الصحة بسيحوت يلتقي خريجات كلية الطب بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/388459

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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