أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

عاجل.. التحالف يُعلن عن عملية نوعية ويستهدف مخازن أسلحة في صنعاء "صور"
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قرب الانتهاء من تدشين محطة الشحر الكهربائية بطاقة إنتاجية 40 ميجا وات
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حادث مروري مروع يودي بحياة 3 مواطنين في وادي حضرموت
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الحوثيون يُجددون تعذيب 10 صحفيين مختطفين بصنعاء
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تفاعل كبير مع هاشتاج حول عمليات التحالف الأخيرة في صنعاء
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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
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مقتل 97 حوثيا خلال مواجهات مع القوات المشتركة شمال الضالع
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قائد قوات التحالف يزور جرحى الضالع والساحل الغربي في عدن
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القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيا جنوب مدينة الحديدة
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اللواء صغير يعتبر إحاطة "غريفيث" محاولة لشرعنة المليشيا
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أكاديمي مصري يؤكد تورط قطر مع الحوثيين وضرورة قمع أيادي إيران
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عاجل.. مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء
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العساف: أصبح التنسیق القطري مع إیران وأذرعھا "الحوثيين" واضحاً
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التحالف يؤكد نجاح العملية الجوية ضد مواقع الميليشيات الحوثية
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بيان لقيادة التحالف حول العمليات الجوية في صنعاء اليوم
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عاجل.. التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا داخل صنعاء
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تحالف دعم الشرعية: الاعتداء الحوثي على "أرامكو" جريمة حرب
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خالد بن سلمان: هجوم الحوثي على محطتي "أرامكو" يؤكد تبعية المليشيا لإيران
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الجُبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني
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مدير مكتب الصحة بسيحوت يلتقي خريجات كلية الطب بالمهرة
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