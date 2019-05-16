التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرف سفيان بعمران

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، أيار 16، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة عمران شمال اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرف سفيان بشمال المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، أهدافا للمليشيا في مناطق متفرقة من صنعاء.
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