مارم يشكر وزير الداخلية المصري لتجاوبه مع قضية مواطن يمني

عبر سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق وقيادات الأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية على قبول الالتماس المقدم بخصوص المواطن اليمني عبدالواحد المقالح وابنته اللذين تم احتجازهم من قبل أجهزة الأمن المصرية بسبب بيانات غير صحيحة في استمارة الإقامة ..

وأشاد السفير مارم بموافقة وزارة الداخلية على وقف ترحيل المواطن اليمني وابنته من الأراضي المصرية والإبقاء على إقامتهم ..

وقال السفير مارم إن استجابة السلطات المصرية لطلب السفارة ليس مستغرباً من الأشقاء في جمهورية مصر العربية التي كانت على الدوام الوطن الثاني لاخوانهم من ابناء الشعب اليمني وكانت على الدوام داعماً رئيسياً لبلادنا في مختلف المراحل التاريخية ..

وجدد مارم التأكيد على تقدير الحكومة اليمنية الدائم للتعاون المنقطع النظير من قبل السلطات المصرية مع قضايا الجالية اليمنية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.