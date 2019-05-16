شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...مجزرة حقيقية وخسائر كبيرة في الجنوب..عملية تطهير وتأمين قعطبة غالية جدا..”إحصائية أولية ومستجدات طارئة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طردت قوات الجيش الوطني المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، من مدينة قعطبة صباح الأربعاء 15 مايو 2019. وقالت مصادر ميدانية إن ما لا يقل عن مائة من المسلحين الحوثيين لقوا مصرعهم في معركة التطهير الكبير لقعطبة شمال الضالع جنوب البلاد، مشيرة إلى أكثر من هذا العدد وقعوا في الأسر.

واشتعلت كافة الجبهات، شمال الضالع، بالمعارك صباح اليوم واشتد القتال ضراوة في قعطبة. وكانت قالت مصادر في الجيش الوطني، أن قائد ما يعرف بكتائب الحسين الحوثية وقع في يد المقاومة أسيرا في جبهة قردح شمال قعطبة مع آخرين.

ومن بين قتلى المليشيات قيادي حوثي بارز اسمه ماجد زرعة ينتمي لمحافظة صعدة مديرية باقم وسقط ضمن عشرات القتلى في أطراف قعطبة خلال الساعات الماضية