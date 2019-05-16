شاهد بالفيديو ...قوات الحزام الأمني تلقي القبض على الراعي ..وهو في طريقه إلى هذه المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات الحزام الأمني المدعومة من الامارت، فيديو لأحد قيادات ميليشيا الحوثي يدعى الراعي تمكنت من أسره في معركة “قطع النفس” في شمال محافظة الضالع (جنوب البلاد). وأطلقت قوات الجيش الوطني الاسبوع الماضي عملية “قطع النفس” لطرد ميليشيا الحوثي من مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. وأظهر الفيديو أحد القيادات الحوثي ويدعى عبدالواحد عبده حسان عبدالله الراعي اثناء جلسة تحقيق بعد أن تم أسره. Advertisements - وبحسب ما ورد في الفيديو قال الراعي إنه شيخ قبائل بيت آل الراعي محافظة إب (وسط البلاد)، ويعمل قائداً لكتيبة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي. وذكر مصدر في قوات الحزام الأمني، أن الراعي تم أسره في المعارك التي تشهدها مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، لافتاً إلى أن الأسير أحد المشرفين الحوثيين البارزين.

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