شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رسمي عاجل ومفاجئ صادر عن الإمارات حول نتائج التحقيقات بشأن استهداف السفن والكشف بالاسم عن الدولة التي تقف وراء العملية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، لسكاي نيوز عربية، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة وفرنسا تشارك إلى جانب الإمارات في تحقيقات استهداف السفن في خليج عمان.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت، الأحد الماضي، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقال قرقاش، إن هناك طلبات من دول أخرى للمشاركة في التحقيقات، فيما يتوقع الانتهاء من التحقيقات بشأن السفن خلال اليومين المقبلين.

وأضاف الوزير الإماراتي، "تعاملنا مع قضية استهداف السفن بكل حكمة من خلال عدم إصدار أحكام مسبقة.. السعودية والإمارات والنرويج وجهوا رسالة لمجلس الأمن بشأن قضية استهداف السفن".

وأوضح قرقاش، أن الرسالة الإماراتية السعودية النرويجية تبلغ مجلس الأمن بالخطر على السلامة والأمن المتعلق بالملاحة الدولية، وقال: وجهنا رسالة مشابهة إلى منظمة الملاحة الدولية.

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على أن استهداف السفن يمثل تحد جديد يتطلب التعامل معه بصبر وشفافية، قائلا: "حرصنا أن لا يكون التحقيق من الجانب الإماراتي فقط حتى يتمتع بشفافية أكبر".

وفيما يتعلق بإيران، قال وزير الدولة الإماراتي، "إن المرحلة الحالية تتطلب من إيران مراجعة نفسها، فالمنطقة وصلت إلى ما هي عليه بسبب السياسات الإيرانية، وعلى إيران أن تدرك أنها مسؤول رئيسي عن حال عدم الاستقرار في المنطقة".

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وأشار الوزير الإماراتي في حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن أحد العيوب الأساسية في الاتفاق النووي مع إيران أنه لم يشمل أي دور عربي، فإيران على حد قوله، اعتبرت الاتفاق النووي تصريحا لها للتدخل بالشأن العربي.

وشدد على أهمية وجود دور عربي في أي إطار اتفاق مقبل مع إيران.

وقال قرقاش، إن بلاده تتفق مع واشنطن على أن إيران السبب الرئيسي في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن "الرياض تشاركنا الموقف".

وأكد أن السياسة الإيرانية تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن والعراق والبحرين.

وطالب قرقاش، في جلسة مع الصحافيين، إيران بأن تعمل على تحسين سياستها مع دول المنطقة والعالم، لافتاً إلى أنها تصرح عكس ما تفعل في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران لم تتوقع بأن العقوبات سوف تؤثر عليها بهذا الحجم.

وأضاف الوزير الإماراتي، إن تصريحات وزير خارجية إيران "جوفاء"، وأن السلوك الإيراني وراء الموقف الصعب الحالي.

وفي الشأن السوداني، قال قرقاش لسكاي نيوز عربية، "نحن ندعم السودان في هذه المرحلة الحرجة.. ما يجري في السودان من ترتيبات هو شأن سوداني داخلي".