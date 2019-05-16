شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضرب الحوثيين لشركة ارامكو...الدكتور عبد الله النفيسي يكشف نهاية الصراع بين امريكا وايران في المنطقة وما الذي سيحدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تعليقه على الصراع المحتدم حاليا في منطقة الخليج، شبه المفكر والسياسي الكويتي المعروف الدكتور عبد الله النفيسي، وضع دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التصعيد الحاصل بين واشنطن وطهران، بـ”ركاب الطائرة المخطوفة”. وقال “النفيسي” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن): “صراع الفيلة في الخليج (إيران وأمريكا)، وضع دول مجلس التعاون في خانة قلة الحيلة، وصرنا كركاب طائرة مخطوفة، لا نعلم أين تتجه، وفي أي مطار ستحط”.

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