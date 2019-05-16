الجُبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الخميس ، أن الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني.
وبين الجبير في تغريدتين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - رصدها "الخليج 365"، أن "الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".
وأشار إلى أن "الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".
وكان نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أكد اليوم الخميس، أن "ميليشيات الحوثي ليست إلا أداة لتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة، مبيناً أن "هجوم ميليشيات الحوثي على محطتي ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران".
وأضاف بن سلمان في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".
وبين أن "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقه على الجهود السياسية الحالية".
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