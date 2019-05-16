خالد بن سلمان: هجوم الحوثي على محطتي "أرامكو" يؤكد تبعية المليشيا لإيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الخميس، أن "ميليشيات الحوثي ليست إلا أداة لتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة، مبيناً أن "هجوم ميليشيات الحوثي على محطتي ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران".

وأضاف بن سلمان في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".

وبين أن "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقه على الجهود السياسية الحالية".