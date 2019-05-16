العساف: أصبح التنسیق القطري مع إیران وأذرعھا "الحوثيين" واضحاً

أكد أستاذ الإعلام السیاسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الدكتور عبدالله العساف، أنه لم یعد خافیا على أحد الدور الذي تلعبھ قطر في دعم میلیشیات الحوثي الإرھابیة في الیمن بالتعاون مع إیران.

وقال العساف في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - " إنھ عندما ننظر للغة جسد مذیعو قناة الجزیرة وھم یقرأون خبر تعرض محطتین نفطیتین سعودیتین لعمل إرھابي باستخدام طائرة الدرون المسیرة لا تكاد تخطئ عینك الفرحة الغامرة والنشوة التي ترتسم على شفاھھم.

وأضاف: «في ظل توالي الإدانات الدولیة لھذا الحاث الإرھابي تظھر السموم القطریة، التي سخرت إعلامھا متزامنة مع ھذه الإدانات الدولیة التي لم تتحدث عنھا لاستضافة مرتزقة وصفتھم بأنھم محللون وسیاسیون عرب وعجم للھجوم على السعودیة».

وأكد العساف أنھ لا یستغرب أن ینظر المواطن العربي إلى قناة الجزیرة الیوم بأنھا منبر المرتزقة والإرھابیین ومنبع التحریض على الأوطان وخیر شاھد ما یحدث في السودان وقبلھ الربیع العربي الذي دعمتھ قطر مادیاً والجزیرة إعلامیا.

شدد العساف بأنھ عندما تتحدث الولایات المتحدة عن وكلاء إیران في المنطقة، فقطر لیست وكیلا بل شریكا أصیلا للنظام الإیراني، التقت مصالحھما ومشاریعھما على تدمیر المنطقة العربیة بالمال واللسان والدم العربي دون أن تخسر إیران منھم شیئا، فقد سبق للمعارضة القطریة الكشفت عبر حسابھا في «تویتر» عن واحدة من أفظع جرائم تنظیمي الملالي والحمدین، بتعاون ثنائي بین أجھزة الأمن الإیرانیة ونظیرتھا القطریة.

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الدعم القطري لمیلیشیات الحوثي

ولفت إلى أنھ لم یعد خافیا على أحد الدور الذي تلعبھ قطر في دعم میلیشیات الحوثي الإرھابیة في الیمن بالتعاون مع إیران، فقد قدمت دعما مادیا ولوجستیا وإعلامیا للمیلیشیا الإرھابیة، وھذا ما كشفھ الجیش الیمني بعد محاولة تھریب 50 ملیون ریال قطري.

الاستثمار القطري في الأزمات

أضاف: «قطر تحاول دائماً الاستثمار في الأحداث والأزمات التي تدور في الشرق الأوسط، حتى أصبحت تسیر عكس الاتجاه، ففي الماضي كان یحدث ذلك في الخفاء، أما بعد قرار الدول الداعیة لمكافحة الإرھاب بمقاطعة قطر وكشف إرھابھا أصبح التنسیق القطري مع إیران وأذرعھا واضحاً».