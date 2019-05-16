أكاديمي مصري يؤكد تورط قطر مع الحوثيين وضرورة قمع أيادي إيران

أكد أستاذ العلوم السیاسیة بالجامعة الأمیركیة بالقاھرة، ومستشار بمركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، الدكتور جمال عبدالجواد، تورط الأيادي القطرية مع الحوثيين المجعومين من إيران.

وأضاف الدكتور جمال عبدالجواد،في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365"، أن التطورات الأخیرة في السعودیة تشیر إلى أن الدعم المقدم للحوثیین كبیر وغیر مسبوق، وتجعلھم قادرین على الإضرار بمصالح اقتصادیة مھمة لدول المنطقة وللعالم كلھ.

تورط الأیادي القطریة

وشدد على أن السخریة جراء ھذه الحوادث الإرھابیة التي انتھجھا إعلام الظل القطري متمثلاً بقناة الجزیرة ومذیعیھا، تعبر عن دناءتھم من جھة، وتثبت أن الأیادي القطریة لھا دور كبیر وضلوع في ھذه الجرائم.

تشدید الخناق على الحوثي

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في الإطار أشار عبدالجواد إلى أن الخطر الحوثي لا یجب التسامح معھ أو التوصل معھ لحلول، ویكون الحل الوحید بالردع الشدید، من خلال إلحاق الضرر البالغ والمكلف بین صفوفھ، إضافة إلى تشدید الخناق علیھ وعلى حلفائھ.

قطع الأیادي الإیرانیة

وأضاف: «لا بد من قطع الأیادي الإیرانیة وتحمیلھا المسؤولیة الكاملة إضافة إلى تحمیلھا فاتورة الخسائر التي نجمت عن ھذا التصعید غیر المسبوق».

لفت أستاذ العلوم السیاسیة إلى أن إیران تعاني كثیراً من الضغوط والقیود الأمیركیة على تصدیر النفط ، وتحاول إرسال رسالة للآخرین بأنھ «إذا لم نصدر نفطنا فلن تصدروه أیضاً» معتبراً ھذا الفكر خلطاً للأوراق لكون إیران تعاقب على برنامجھا النووي غیر القانوني، وعلى تدخلھا في شؤون الدول المجاورة في المنطقة وزعزعة استقرارھا.

وقال: «مصر ستكون قریبة من التحقیقات التي ستجریھا السعودیة في ھذا الشأن، وأي مساعدة قد تكون بمتناول ید الحكومة المصریة فإنھا ستقدم على أكمل وجھ دون تردد، نظراً للعلاقات الوثیقة والمترابطة بین البلدین». فرحة قناة الجزیرة