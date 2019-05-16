القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيا جنوب مدينة الحديدة

أحبطت القوات المشتركة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي الواقعة جنوب المدينة، ضمن خروقاتها التي تصاعدت عقب إعلان رئيس لجنة الرقابة الأممية تنفيذها الخطوة الأولى من إعادة الانتشار.

وذكر الإعلام العسكري أن الميليشيا الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، لكنها باءت بالفشل الذريع، حيث تصدت وحدات نوعية من حراس الجمهورية للمحاولة التي وقعت في شارع الخمسين، فيما تولت وحدات من ألوية العمالقة كسر محاولة التسلل في محيط مدينة الصالح السكنية، إذ إن تحركات الميليشيا الحوثية كانت مرصودة بدقة منذ بداياتها في خط التسعين وشمال مدينة الصالح السكنية، الأمر الذي ضاعف من خسائرهم بين قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار.

وفي مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، تحدثت المصادر العسكرية عن محاولة لبقايا جيوب الميليشيا للتسلل صوب مناطق استراتيجية في شمال مركز المديرية، مستخدمة مختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، لكن سرعان ما انتهت المحاولة كسابقاتها بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وفرار البقية.