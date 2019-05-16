قائد قوات التحالف يزور جرحى الضالع والساحل الغربي في عدن

زار قائد قوات التحالف العربي بعدن أبو محمد ، مساء أمس الأربعاء، مستشفى البريهي بمديرية المنصورة للاطمئنان على الجرحى الذين أصيبوا في جبهات القتال في الضالع والساحل الغربي.

ورافق قائد قوات التحالف خلال الزيارة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ووكيل محافظة عدن لشؤون المديريات عبدالرحمن شيخ، ومدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع.

وقالت مصادر إنه وخلال الزيارة اطمأن قائد قوات التحالف العربي والوفد المرافق له على أحوال الجرحى، ومدى الاهتمام الذي يلاقونه في المستشفى.

كما اطلع أبو محمد على سير تلقي الجرحى للعلاج، ومدى الرعاية التي يحضون بها، مؤكدا أن لجرحى الحرب خصوصية بالغة لاسيما أنهم قدموا تضحيات جسام من أجل ايقاف المد الايراني المتمثل بالميليشيات الحوثية.