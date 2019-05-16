مقتل 97 حوثيا خلال مواجهات مع القوات المشتركة شمال الضالع

طهرت القوات اليمنية المشتركة مناطق شمال مدينة قعطبة، الواقعة شمالي محافظة الضالع، وقتلت العشرات من ميليشيا الحوثي، كما تخوض معارك عنيفة مع هذه الميليشيا في غرب المديرية، مع تصفية 97 حوثياً خلال المواجهات، بالتزامن مع صد القوات المشتركة في الحديدة هجوماً حوثياً جديداً على مواقعها في مدينة الحديدة وفي المناطق الواقعة إلى جنوبها.

ونقلت صحيفة «البيان» عن مصادر ميدانية أن جثث قتلى الحوثي متناثرة بالعشرات شمال قعطبة في واحدة من أكبر الهزائم التي منيت بها، كما استسلم عشرات آخرين بعد تنفيذ عملية التفافية ومحاصرتهم في مواقعهم.

وذكرت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في محيط مدينة قطعبة، وأن القوات المشتركة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة الدائري الغربي، تم خلاله إحراق عدد من الآليات العسكرية وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. كما تمكنت القوات المشتركة وعبر كمين محكم من تطويق العشرات من الحوثيين، في الجبهة الشمالية والغربية.

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ووفقاً لهذه المصادر، تكبدت الميليشيا خسائر كبيرة حين باغتت القوات تجمعاتهم في منطقة الدائري الغربي بهجوم عنيف بعد تنفيذ كمين محكم، تمكنت خلاله من إحراق عدد من الآليات.

وذكرت قناة «العربية» نقلاً عن مصادر عسكرية أن قوات الشرعية قتلت 97 حوثياً وأسرت 120 في محافظة الضالع. وقالت إن من بين الأسرى قيادات من الحركة. وأضافت القناة أن قوات الجيش اليمني والمقاومة طردت الحوثيين من مدينة قطعبة شمالي الضالع.

كما أفاد موقع «أخبار اليمن» بأن قوات الجيش اليمني والمقاومة حققت تقدماً كبيراً في الساعات الأولى من فجر أمس في طرد الحوثيين من المدينة. وأضاف أنه تم أسر 120 حوثياً بينهم قيادات.