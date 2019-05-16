تفاعل الناشطون الخليجيون مع هاشتاج حول قصف التحالف أهدافا للحوثيين في العاصمة صنعاء صباح اليوم. وتحت هاشتاج #جنودنا_يقصفون_مليشيا_ايران كتب الناشطون والمدونون مئات التغريدات. وجاء القصف الجوي الذي طال أهدافا حوثية داخل صنعاء بعد يومين من استهداف الحوثيين محطتي ضخ نفط في المملكة. وأكدت معظم التعليقات على ضرورة تأديب المليشيا التي واصلت تطاولها مستغلة تهدئة الطرف الآخر لإتاحة الفرصة لجهود السلام. Advertisements وطالبت التعليقات على العملية الأخيرة بتكثيف الغارات على المليشيا. وكان التحالف أكد أن الأهداف العسكرية المستهدفة تشمل تحييد قدرات ميليشيا الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية وطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل كبير مع هاشتاج حول عمليات التحالف الأخيرة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.