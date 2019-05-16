الحوثيون يُجددون تعذيب 10 صحفيين مختطفين بصنعاء

أصدرت رابطة أمهات المختطفين في اليمن بيانا، قالت فيه إن "مليشيا الحوثي قامت مساء الثلاثاء بتعذيب العشرة الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي بالضرب والسب".

وكانت منظمة حقوقية أكدت ، أن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بتعذيب 10 صحفيين مختطفين في أحد سجون العاصمة صنعاء.

والصحفيون هم أكرم الوليدي، والحارث حميد، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث وهشام طرموم ، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري.

وذكر البيان أن قيام المليشيا بتعذيب الصحفيين في الوقت الذي يعيش المسلمون في العالم ليالي رمضان في أجواء السكينة والطمأنينة.

وأضاف البيان أن "أبناءنا الصحفيين يتعرضون للتعذيب والتنكيل من قبل جماعة الحوثي المسلحة في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي وحتى مساء الثلاثاء".

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وتابع البيان "قام مشرفو السجن بقيادة المدير المدعو "يحيى سريع" بالاعتداء على العشرة الصحفيين بالضرب والسب، وحرمانهم من ملابسهم وأدويتهم".

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه حياة وسلامة الصحفيين في سجن الأمن السياسي.

وناشدت المبعوث الأممي بالضغط لإطلاق سراح الصحفيين دون قيد أو شرط، في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا في حق المختطفين.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل لإنقاذ الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، والعمل بالتزامها الإنساني والقانوني في حماية الإنسان، مطالبة بمحاسبة الجناة الذين يقومون بعمليات التعذيب الممنهج بحق جميع المختطفين والمخفيين قسراً.