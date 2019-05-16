حادث مروري مروع يودي بحياة 3 مواطنين في وادي حضرموت

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، جراء حادث مروري مريع بوادي حضرموت، على الخط السريع الرابط بين مديرتي سيئون وشبام.

وقالت مصادر إعلامية، إن الحادث وقع بعد منتصف ليل الأربعاء بين سيارتين الأولى "ميكرو باص والأخرى نوع "آب سم" أوروبي.

و ولفتت المصادر إلى أن ثلاثة اشخاص فارقوا الحياة، وهم:"نواف عبدالمجيد البطل ، وخالد محمد البطل، وسالم خميس باني" فور وصولهم إلى مستشفى سيئون العام، فيما يعاني 3 آخرين من إصابات خطيرة، وهم :" صابر محمد فاضل، سعيد علي بن حاتم وعمر سالم خميس باني".

وبحسب المصدر ذاته فان اسماء المتوفين في الحادث هم : "صابر محمد فاضل، وسعيد علي بن حاتم، ووعمر سالم خميس باني".