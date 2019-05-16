قرب الانتهاء من تدشين محطة الشحر الكهربائية بطاقة إنتاجية 40 ميجا وات

شهدت مدينة الشحر بساحل حضرموت، الأربعاء، وصول خبراء من شركة خبراء من شركة وارتسلا وشركة السد العالي الجهة المنفذة لمشروع محطة الشحر الكهربائية، للوقوف على آخر التحضيرات قُبيل البدء في تنفيذ مشروع محظة الشحر الكهربائية.

واستقبل الخبراء الأجانب خلال الزيارة، المهندس مازن بن مخاشن مدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، ومصبح العبد البحسني نائب مدير عام المديرية الشحر، حيث تمت مناقشة الترتيبات الأولية والمزمنة للبدء في تنفيذ المشروع وآلية عمل الخبراء داخل موقع العمل.

وعقب الاجتماع قدم بن مخاشن الشكر لمحافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، على توجيهاته بتذليل كافة العراقيل وتخطي الصعاب والمضي قدما بمشروع محطة الشحر الكهربائية لحيز التنفيذ، منوها إلى أن المشروع سيسهم في حل الاشكاليات الكبيرة لعجز الطاقة الذي تشهده مديرية الشحر .

الجدير بالذكر، أن محطة الشحر الكهربائية ستبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ميجا وات قابلة للزيادة وتعمل على الوقود الثقيل المازوت والوقود الخفيف الديزل وتعمل أيضا على الغاز حيث تبلغ سعة المولد الواحد للمحطة 10,6 ميجاواط جهة التصنيع وارتسلا ـ فنلاند .