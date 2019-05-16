إتلاف كميات كبيرة من الخمر البلدي بالمكلا

في إطار مكافحة المواد المخدرة في ساحل حضرموت، أتلفت إدارة مكافحة المخدارت بحضرموت الساحل، الأربعاء، كمية كبيرة من مادة الخمر البلدي المخدر.

وتم إتلاف المواد المخدرة بحضور رئيس قسم التحقيقات بإدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل الملازم أول عمر عوض بن مخاشن ووكيل نيابة غرب المكلا القاضي نزار القدسي بمدينة المكلا حاضنة حضرموت.

وخلال عملية الإتلاف، أشاد القاضي نزار القدسي وكيل نيابة غرب المكلا ،بجهود أفراد إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل بالقيام بواجبهم بمحاربة المخدرات والحد منها بكافة مديريات ساحل حضرموت.

من جانبه، أوضح الملازم أول عمر عوض بن مخاشن رئيس قسم التحقيقات بإدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل أن هذه الكمية التي تم إتلافها ضبطت من شهر رمضان العام الماضي٢٠١٨م وحتى رمضان للعام الحالي ٢٠١٩م.

وشدد بن مخاشن، ضرورة تكاتف وتظافر الجهود بين إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل وكافة شرائح المجتمع لمحاربة آفة المخدرات والحد منها.