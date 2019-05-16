استهدف طيران التحالف العربي، صباح اليوم الخميس، مستودعات ومخازن أسلحة الميليشيات في جبل عطّان بصنعاء.
وأعلن تحالف دعم الشرعية أنه ينفذ عملية نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء.
وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن طيران التحالف استهدف معسكري فريجة والصمع في مديرية أرحب ب 6 غارات، وثلاث غارات في عطان ، غارة على النهدين ، غارة على معسكر الصيانة، وغارات أخرى في نقم.
وكان التحالف أعلن بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للميليشيات
وطالب المدنيين الابتعاد عن المواقع المستهدفة، مبيناً أن "العملية تهدف إلى تقييد قدرات ميليشيات الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية".
وقال:"جهودنا مستمرة لحفظ الأمن الإقليمي والدولي ضد التنظيمات الإرهابية".
وأشار إلى أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التحالف يُعلن عن عملية نوعية ويستهدف مخازن أسلحة في صنعاء "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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