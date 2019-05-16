مقتل 7 حوثيين بعد غارات للتحالف على حجة

جددت مقاتلات تابعة للتحالف العرب، غاراتها مساء أمس الأربعاء على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن الغارات الجوية تركزت على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مزارع الجر شمالي غرب المحافظة.
واسفرت الغارات عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير منصة صواريخ وعربة مضادة للدروع ، شمال مزارع الجر.
وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من استهداف مقاتلات التحالف الجوية بغارات مماثلة تجمعات للمليشيا وتدمير آليات عسكرية بينها 6 دبابات في المنطقة ذاتها.
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