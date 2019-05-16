شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزته وثائق خطيرة .. امن عدن يلقي القبض على ضابط استخبارات حوثي بعدن " صورة واسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبط أفراد من أمن عدن قبل قليل عنصر حوثي كان مندس في صفوف إعلاميي المؤتمر الشعبي العام الذين غادروا صنعاء بعد أحداث 2 ديسمبر 2017، وبحوزته وثائق خطيرة.

وذكرت مصادر إعلامية رصدها " الخبر 21 " أن العنصر الحوثي المندس ضابط ويدعى وليد الخليل وسبق وأن تم إحتجازه في قسم التواهي قبل نحو أربعة أشهر بتهمة التواصل مع مليشيا الحوثي الإنقلابية واعطائها معلومات عن السياسيين والإعلاميين المؤتمريين في عدن.

وقالت المصادر إن المدعو وليد الخيل ضبط في مديرية المنصورة وفي حوزته ملفات تحتوي على أسماء سياسيين وإعلاميين وضباط ومعلومات دقيقة عنهم وعن أفراد أسرهم وأماكن تواجدهم، بالإضافة إلى أرقام تلفونات قيادات حوثية بينهم حسن شرف الدين وحمود عباد، ورسائل خطيرة موجهة إلى تلك القيادات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحوزته وثائق خطيرة .. امن عدن يلقي القبض على ضابط استخبارات حوثي بعدن " صورة واسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.