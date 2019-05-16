شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات مفاجئة وضخمة تهز العاصمة صنعاء رغم عدم تحليق الطيران والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هز صباح اليوم الخميس انفجار ضخم العاصمة صنعاء تلته عدة انفجارات عنيفة . وقال سكان محليون في العاصمة صنعاء ان انفجار عنيف تبعه عدة انفجارات مدوية أحدثت هزات قوية دون سماع لصوت تحليق الطيران. وقال مصدر في صنعاء ان السنة اللهب شوهدت تتصاعد من جبل عطان حيث تكمن عدد من مخازن الاسلحة .

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