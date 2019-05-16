شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط تنظيمي للمؤتمر في مديريات الساحل الغربي يجسد قوة التنظيم في تماسك قواعده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام لقاءاتها التنظيمية وأمسياتها الرمضانية في مديريات الساحل الغربي في إطار الخطة التنظيمية المرحلية المقرة من قبل قيادات الفروع لتفعيل العمل التنظيمي الموازي والمساند للانتصارات العسكرية التي تكللت بتطهير وتأمين كامل مديريات الشريط الساحلي من غرب تعز إلى داخل مدينة الحديدة على يد أبطال المقاومة المشتركة وبدعم وإسناد التحالف العربي.

حيث شهدت في الأيام الأولى من الشهر المبارك كامل مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز (المخا، ذباب، موزع، الوازعية) ومحافظة الحديدة (الخوخة، حيس، التحيتا، الدريهمي) لقاءات تنظيمية وأمسيات رمضانية فاعلة جسدت قوة المؤتمر في تماسك قواعده وكوادره وحضور وثبات أعضائه في أحلك الظروف وحرصهم على العمل بوصايا الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح.

وأكدت اللقاءات التنظيمية والأمسيات الرمضانية التي شهدتها المديريات والدوائر والمراكز تزامنا مع فتح باب الانتساب، أهمية تنفيذ الخطة التنظيمية بمراحلها لتفعيل دور ونشاط المؤتمر الشعبي العام والالتحام بالقواعد والمجتمعات المحلية لمواجهة المتطلبات والأولويات التنموية والإنسانية والعمل الجاد على تطبيع الحياة والتخفيف من معاناة الناس في المديريات المحررة مؤخرا.

وتخلل النشاط التنظيمي الدؤوب إعادة فتح مقرات المؤتمر وفتح باب الانتساب.

وخلال اللقاءات التنظيمية ألقيت العديد من الكلمات من قبل قيادات وكوادر فروع المؤتمر أشادت في مجملها بمنهجية الخطة التنظيمية المنبثقة من نهج المؤتمر ووصايا الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكا.

وتتضمن الخطة التنظيمية تفعيل الاستقطاب وفتح باب الانتساب أمام الشباب وتحصينهم من الأفكار الضالة للقوى المتطرفة وعلى رأسها فكر المليشيات الحوثية الإرهابية.

كما تضمنت تفعيل الأنشطة في كافة قطاعات المؤتمر، الثقافية والرياضية والاجتماعية والمساهمة في رفع مستوى المرأة وإشراكها في الأنشطة.

وأولت الخطة التنظيمية المرحلية للمؤتمر في مديريات الساحل الغربي أهمية كبيرة لجانب تعميق التكامل الاجتماعي والمساهمة مع الهلال الأحمر الإماراتي والمنظمات ذات العلاقة في رفع معاناة المحتاجين والمتضررين من تداعيات الحرب.

كما أولت ذات الاهتمام لجانب المساهمة مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في تحقيق الأهداف الخدمية واستتباب الأمن وخدمة المواطن في المديريات ألمحررة.

وثمنت اللقاءات التنظيمية والأمسيات الرمضانية المتواصلة الانتصارات العظيمة التي حققتها المقاومة المشتركة بمختلف تشكيلاتها ألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية، وهي الانتصارات التي مرغت أنف المليشيات الحوثية وصولا إلى داخل مدينة الحديدة وإجبار المليشيات على الرضوخ للمفاوضات.

كما ثمّنت الدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشعب اليمني لاستعادة دولته من عصابة إرهابية كهنوتية.

وثمنت أيضا الجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين والنازحين وتطبيع الحياة الإنسانية بشكل عام في كافة المناطق المحررة.